Buffett helpt Sprint aan koerswinst

Topman Masayoshi Son heeft afzonderlijk contact gelegd met Warren Buffett en kabelmiljardair John Malone (Liberty Global) over deelname in Sprint, aldus bronnen die bij de gesprekken zijn geweest tegen CNBC.

Miljarden

Wat de miljardairs besproken hebben, blijft ongewis. De gesprekken over Sprint zouden zich in een verkennende fase bevinden.

Naar verluidt zou Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Buffett, $10 miljard beschikbaar willen stellen in een transactie om het bedrijf dat groot geworden is in mobiele communicatie te laten doorgroeien.

Buffett meldde zich vorige week ook in de strijd om elektriciteitsnetbeheerder Oncor, waarbij hij investeerder Elliott - bekend van zijn overnamepoging van AkzoNobel - dwars zou zitten.

