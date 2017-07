Staat mag garant staan voor 'groene' lening

De zogeheten energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) gaat dit jaar van start. De regeling is bedoeld voor projecten van bedrijven met bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa en energiebesparing- en opslag. Marktpartijen zijn vanwege de risico's vaak niet bereid hiervoor leningen te verstrekken.

De overheid garandeert tot 80 procent van de leningen, waarvoor in de eerste twee jaar 80 miljoen euro beschikbaar is. Nederland heeft de commissie ervan overtuigd dat alleen leningen voor levensvatbare projecten in aanmerking komen voor een garantie.