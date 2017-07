BNP schikt fraudeaanklacht valuta

Het is een van zeven zaken wegens manipulatie door handelaren bij banken. Volgens de eerste aanklacht gingen het om gesjoemel met met valuta in de periode 2007 en 2013.

BNP had hiervoor al voorzieningen getroffen. De zakenbank betuigde zijn spijt.

Miljardenschikkingen

Eerder schikten de Fransen al met de New York State Department of Financial Services, toen voor $350 miljoen. Volgens de toezichthouder had de bankentop veel te weinig zicht op wat zijn valutahandelaren uitspookten.

Daardoor konden zij ongezien gebruikmaken van chatrooms om hun handelsposities te bespreken met collega's van andere banken. Daarbij werden de verboden afspraken gemaakt, aldus de waakhond.

Ook UBS, JP Morgan Chase, Citi, HSBC, Barclays betaalden eerdere om strafvervolging af te kopen. Deutsche Bank kwam recent nog met $156 miljoen over de brug, deels voor overtredingen van regels in de valutahandel.

