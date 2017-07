In reactie zakte het aandeel aanvankelijk bijna 4% weg op Wall Street.

De uitspraak kan kenners niet verrassen, het aandeel is dit jaar bijna 45% in waarde gegroeid, maar zij voedde maandagavond de zorgen over de levering van nieuwe series auto's.

Optimisme

,,Ik probeer verwachtingen te temperen. Het aandeel weerspiegelt veel optimisme over waar Tesla in de toekomst zal staan", aldus Musk bij de zakenzender.

Tesla staat in marktwaarde veel hoger dan de grootste autobouwers in de Verenigde Staten. Het concern komt binnenkort op grote schaal met zijn goedkopere Model 3-versie, het eerste massaproduct van Musk.

Aan het einde van de maand hoopt Tesla er 20.000 geproduceerd te hebben. Zaterdag was een zelfrijdende Tesla-auto betrokken in een ongeluk, waarbij alle vier de passagiers beperkte verwondingen zouden hebben opgelopen. Tesla ontkent fouten met de auto evenals de claim van een passagier.

Extra diensten

De Amerikaanse toezichthouder heeft voorlopig geen probleem gevonden met de zelfrijdende Tesla. Het aandeel herstelde nadat het concern aanvullende diensten aankondigde.

Rond kwart voor tien noteerde Tesla nog 2,5% verlies bij $319,60 per aandeel.