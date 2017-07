Dat meldde het Witte Huis maandagavond. Trump reageert daarmee op het tekort dat veel bedrijven momenteel aan lager geschoolde krachten hebben in hotels, restaurants en seizoenswerk.

Concreet werden de H-2B visa, bedoeld voor seizoenswerk buiten de landbouw, verhoogd naar 81.000 stuks, waarhet Amerikaanse Congres eerder een maximum had gesteld bij 66.000.

Eigen werknemers

De regering benadrukt dat het om een tijdelijke ingreep gaat om bedrijven te ondersteunen. Bedrijven moeten wel kunnen aantonen dat ze 'onherstelbare schade' oplopen als ze deze krachten niet kunnen inhuren.

Grote bedrijven vooral uit Silicon Valley klagen over het gebrek aan goede krachten, nu de Amerikaanse douane zeer strikt is in het toelaten van buitenlandse werknemers. De Amerikaanse regering stelt dat het met deze ingreep de banen van eigen werknemers wil kunnen garanderen.