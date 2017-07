„De combinatie voldoet niet aan de verwachtingen”, stellen de onderzoekers in het rapport dat in handen is van de Telegraaf. „Men vraagt zich af bij voortdurende wederzijds onbegrip in het huidige concurrentielandschap in staat zal zijn te overleven." Voor het onderzoek zijn interviews gedaan medewerkers van Air France en KLM.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een aantal voorstellen voor verbeteringen. „Een mogelijkheid is om Air France en KLM bij elkaar te houden, maar zo mogelijk te delegeren aan de luchtvaartmaatschappijen”, stelt het rapport. Daarmee zou Air France KLM terugkeren naar de situatie van voor 2013. T