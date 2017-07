Air France KLM topman: beter samenwerken

"Er is een gemeenschappelijk belang en de wil om oplossingen te vinden in het belang van de Air France KLM als groep en de betrokken luchtvaartmaatschappijen", zegt Janaillac ttegen De Telegraaf in reactie op de interne studie naar de samenwerking op de werkvloer van Air France en KLM. Daaruit blijkt dat 13 jaar na het samengaan de twee bloedgroepen elkaar niet meer te kunnen vinden. Dit zou eigenlijk wel noodzakelijk moeten zijn, gezien het snelle veranderingen in de mondiale luchtvaart.

'Minder groep'

De onderzoekers doen een aantal voorstellen om ter verbetering te komen, onder meer om de twee luchtvaartmaatschappijen zo veel mogelijk hun eigen ding te laten doen en alleen het hoogst noodzakelijke te regelen op holdingniveau. Dat betekent dat een eerdere integratieslag teruggedraaid zou worden, waarin 2500 KLM banen naar de holding zijn gegaan.

Centralisatie

De voortdurende focus op meer integratie en centralisatie wekt ergernis bij KLM, omdat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering. Omdat 35% van de vluchten van Air France verliesgevend is, is KLM de kurk waar de luchtvaartcombinatie op draait. De Franse topman kan de uitkomsten van het onderzoek echter ook gebruiken om KLM nog verder te ontmantelen. De afgelopen jaren werden er al flinke gevechten gevoerd op dit vlak, omdat de bedrijfsvoering er niet scherper of beter door werd.

Boost

Zeker is dat de oprichting van de lange afstandsprijsvechter Boost in Parijs ingaat tegen eerdere afspraken om groei te verdienen door bezuinigingen. De piloten werken daar op hun hoge Air France-salaris. Er zijn vraagtekens bij KLM of Boost wel winstgevend zal zijn en wat de bijdrage is om Air France winstgevender te maken.

Scheiding

De Franse topman is nog niet aan een scheiding toe, zo blijkt. Bij KLM ziet men in een andere partner de uitweg uit de samenwerking met Air France. Volgens Janaillac moet de komende tijd gebruikt worden om van het rapport 'te leren' en 'verbeteringen worden aangebracht, waar dat nodig is.'