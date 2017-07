Eerder besloot JPMorgan Chase al tot een verhuizing van honderden bankiers van zijn vestiging in Londen naar bestaande kantoren in Dublin, Frankfurt en Luxemburg. Goldman Sachs is begonnen met het verschuiven van middelen naar Frankfurt, en onlangs werd bekend dat Citigroup en Morgan Stanley ook voor die Duitse plaats gaan.

Nu is Londen nog een belangrijk financieel centrum, maar door de brexit komt de stad buiten de Europese Unie te liggen. In Nederland werd gehoopt dat Amsterdam mogelijk die spilfunctie van de Britse hoofdstad kon overnemen. Dat dit niet is gelukt heeft volgens kenners te maken met de strenge bonusregels die hier gelden. Eerder waarschuwde werkgeverslobby VNO-NCW hier ook al voor.