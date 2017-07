Pluimveebedrijven gesloten wegens giftige eieren

Er is volgens de NVWA geen direct gevaar voor de volksgezondheid. ,,De dosering was zo laag dat een mens er niet ziek van zou worden”, zegt woordvoerder Lex Bender van de NVWA. ,,Maar het hoort gewoon niet thuis in een ei.”

De NVWA heeft zeven pluimveebedrijven geblokkeerd. Dat betekent dat er geen kippen, eieren of mest van deze bedrijven afgevoerd mogen worden.

Eieren teruggeroepen

Van vier bedrijven zijn de eieren teruggeroepen. In deze eieren is fipronil aangetroffen.

Fipronil is een insecticide die gebruikt wordt bij de bestreiding van vlooien en mijten bij honden en katten. In de pluimveesector is het middel verboden.

Strafrechterlijk onderzoek

,,Wij zullen daarom ook een strafrechterlijk onderzoek doen”, aldus Bender. ,,Daaruit zal moeten blijken of de verantwoordelijkheid ligt bij de pluimveehouders of de leverancier van de insecticide.”

De drie pluimveehouders zijn overigens wel zelf verantwoordelijk voor het terughalen van de eieren uit de voedselketen.