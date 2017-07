premium

New Delhi verbiedt sigarettenreclame

1 uur geleden Gert van Harskamp

NEW DELHI (ANP/RTR) - De deelstaatregering van New Delhi heeft sigarettenfabrikanten zaterdag gelast onmiddellijk alle reclame te verwijderen uit de tabakswinkels in de Indiase hoofdstad. De producenten worden voor de rechter gesleept als ze in gebreke blijven.