De populariteit van de aanbieder van internettelevisie weerklinkt in de App Store van Apple: de maker van successeries als 'House of Cards' en 'Orange is the New Black' is de best presterende app.

Netflix troeft in die ranglijst de dating-app Tinder en de in de Verenigde Staten veelgebruikte webradiodienst Pandora af. Daarna volgen chat-app Line, online muziekdienst Spotify en Youtube.

Netflix troeft daarmee zijn grote concurrenten Hulu en HBO NOW in internet-tv af. Hulu vertoonde wel 22% groei in app-klanten.

Stormachtige groei

Volgens nieuwe cijfers van app-onderzoeker Sensor Tower, vertoonde de Netflix-app over het tweede kwartaal 233% groei vergeleken op jaarbasis. Dat succes in de App Store leverde $153 miljoen aan inkomsten op, afgezet tegen $46 miljoen in het jaar ervoor.

Het Amerikaanse Netflix voegde afgelopen kwartaal volgens zijn eigen driemaandsresultaten 5,2 miljoen abonnees toe, het merendeel van over de grens. Zijn omzet steeg met 32% over het jaar tot $2,79 miljard.

