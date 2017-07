De winst per aandeel ging over die maanden naar $5,01 versus een verwachting van $4,45 per aandeel.

Het aantal betaalde clicks steeg met 52% op jaarbasis. De omzet kwam uit op $26,01 miljard tegen de verwachting van $25,65 miljard. De kosten per click gingen achteruit met zo'n 23%.

Te weinig investering

Het aandeel ging toch met 2,8% onderuit in de grijze handel na sluiting van de beurs rond 22:25 uur.

Volgens de eerste analyses zag de markt te weinig investeringen. Het project Fiber bijvoorbeeld zag de uitgaven dalen van $170 miljoen naar $151 miljoen over het kwartaal. In het tweede kwartaal van 2016 stond de investeringsteller nog op $280 miljoen.

