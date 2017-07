Goederentransport binnen Nederland stijgt

De stijging van het goederentransport kwam volledig op het conto van binnenlandse transporten.

Hier was sprake van een stijging van het gewicht met 3,7 procent. Vrachtwagens waren goed voor het transport van 82 procent van de binnen Nederland vervoerde goederen. Binnenvaartschepen verscheepten nagenoeg de rest van het totaal.

Zeevaart cruciaal

Circa 60 procent van de in 2016 vervoerde goederen ging de grens over. Hier was sprake van en daling met 0,3 procent. Gelet op het internationale transport was de zeevaart de belangrijkste speler met 58 procent van het totale gewicht aan goederen. Vrachtwagens waren goed voor een vijfde van de goederen die de grens passeerden.

De daling internationaal kwam vooral doordat er door de binnenvaart minder steenkolen en ertsen naar Duitsland werden verscheept. Daartegenover werd vanuit zeehavens meer natte bulk zoals aardolie van Nederland naar elders getransporteerd. Ook het grensoverschrijdend vervoer van vrachtwagens, treinen en vliegtuigen viel hoger uit.