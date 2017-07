Het investeringsplan werd tijdens een ceremonie in het Witte Huis geopenbaard. Het is de eerste grote Amerikaanse investering van de onderneming, die vooral bekend is van het assembleren van Apple-producten. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is de fabriek slechts de eerste van een serie investeringen van Foxconn, dat ook de eigenaar is van Sharp, in Amerika.

De fabriek zal werk gaan bieden aan 3000 mensen, maar dat aantal kan na verloop van tijd oplopen tot wel 13.000. Foxconn gaf kort na de inauguratie van president Donald Trump al aan miljarden te gaan investeren in de Verenigde Staten.