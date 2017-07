Overheidsinstanties nemen een koppositie in bij ICT-vacatures. Samen met het bedrijfsleven is het aantal openstaande ICT-banen in het voorbij kwartaal gegroeid naar een recordaantal van ruim 58.000. Netwerkbeheerders en projectleiders zijn blijkens onderzoek van vacaturesite Jobfeed het meest gevraagd.

Volgens Binnenlands Bestuur heeft de ICT-ambtenaar een steeds belangrijker aandeel in de digitalisering van overheidsprocessen. Wervingssite Monsterboard ziet in het bijscholen van vrouwen een oplossing voor het groeiend aantal banen in de ICT. In sommige gevallen kunnen zij met wat extra trainingen of opleidingen het probleem helpen oplossen.

MediaWatch (Disclaimer)

ANP MediaWatch is alleen een signaleringsdienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Tip het ANP. Bel naar 070 - 41 41 411 of mail naar mediawatch@anp.nl