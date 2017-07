Apple verwijdert VPN voor Chinese markt

Met een 'virtual private network' (VPN)-verbinding kunnen Chinese gebruikers staats-firewall omzeilen, die sommige buitenlandse websites onbereikbaar maakt. De Chinese regering heeft begin dit jaar alle VPN's die niet door hen zijn goedgekeurd verboden. De goedgekeurde VPN-applicaties moeten gebruik maken van de netwerk van Chinese staat. Hiermee probeert China het internet te controleren.

Steun voor censuur

Een woordvoerder van Apple bevestigde zondag dat het bedrijf apps zal verwijderen die niet voldoen aan de Chinese wetgeving. Volgens VPN-producenten is de stap van Apple 'onnodig' en steunt het bedrijf de Chinese censuur.

Teleurgesteld

VPN provider ExpressVPN zei zondag dat het bedrijf een bericht van Apple had ontvangen dat hun software uit de Chinese App store gehaald gaat worden, omdat de inhoud 'illegaal' is, aldus ExpressVPN. 'We zijn teleurgesteld in deze ontwikkeling, omdat het de drastische maatregel van de Chinese regering om bepaalde VPN's te verbieden bevestigd', zei het bedrijf in een verklaring. Ook VyprVPN en StarVPN hebben van Apple bericht ontvangen dat hun software niet langer beschikbaar is.