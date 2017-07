Britse regering verdeeld over vrij verkeer personen

Fox stelde in The Sunday Times dat er geen consensus is in het kabinet over een overgangsperiode, waarbij het vrije verkeer van personen nog tijdelijk van kracht blijft na de brexit in maart 2019. Dit heeft minister Hammond van Financien vrijdag voorgesteld.

Immigratie

Hammond zei toen geen onmiddelijke veranderingen op de regels met betrekking tot handel en immigratie te verwachten. Volgens de minister van financien zou dat pas in 2022 het geval zijn. Groot-Brittannie wil de Europese Unie verlaten in 2019. Daarmee vervalt het vrije verkeer van personen, goederen en diensten richting de rest van de landen in de EU. 'Ik ben niet op de hoogte van enige discussie op dit vlak, noch heb ik overeenkomst in die richting getekend', zei Fox.

Vakantie

De verschillende stromingen binnen de Britse regering over hoe nu verder na brexit komen steeds meer in de openbaarheid, nu premier Theresa May op vakantie is. Hammond wil een brexit die goed voor de handel is, in plaats van een abrupte stop. De helft van de export van de Groot-Brittannie gaat naar de EU.

Fox was eerder een voorstander van een geleidelijke overgang. "We hebben duidelijk gemaakt dat we de controle op onze grenzen weer in eigen hand willen hebben. Vrij verkeer van personen is in dat licht niet geloofwaardig", zei Fox.