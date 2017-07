Shell: financiële schade brand nog niet bekend

'We kunnen nog niets zeggen over het tijdvak wanneer we de productie weer op kunnen starten. De schade moet nog onderzocht en opgelost worden', aldus een zegsman van Shell tegen De Telegraaf. "Daarbij is het opstarten geen kwestie van een druk op de knop. Elke fabriek heeft weer zijn eigen specificaties."

Miljoenen

Over de omvang van de financiële schade wil Shell (nog) niets zeggen. Een simpele rekensom leert echter dat dit snel om miljoenen per dag zal gaan, aangezien een vat olie op de markt rond de $50 doet.

Nu kan Shell wel tegen een stootje. Afgelopen week werd bekend dat de winst over het afgelopen kwartaal $3,6 miljard bedroeg. Shell profiteerde van een hogere olieprijs en kostenbesparingen.

Brand

Er woedde brand in een hoogspanningsstation, waardoor de elektriciteit uitviel bij een raffinaderij in Pernis. De fabrieken staan ook deel met elkaar in verband, waardoor alles stilgelegd moest worden.