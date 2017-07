Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Raffinaderij Shell Pernis blijft langer dicht

56 min geleden

De raffinaderij van Shell in Pernis blijft maandag ook nog grotendeels gesloten. Zaterdagavond woedde er brand in een hoogspanningsstation aan de Vondelingenplaat waardoor de stroom uitviel en al een deel van de fabrieken werd stilgelegd. Zondag werd in vrijwel de hele raffinaderij de productie gestaakt.