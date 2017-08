iPhones lust en last voor Apple

Dat is de consensus in de markt bij de cijfers voor het derde kwartaal die dinsdagavond verschijnen.

De volgende iPhone 8 moet de nieuwe concurrentiereun voor Samsungs Galaxy worden in de top van de markt, maar de Amerikanen zouden voor de introductie meer tijd nodig hebben.

Belegers houden moed. Het aandeel ging dinsdag voorbeurs met 0,3% omhoog, na een daling van3,1% in de afgelopen drie handelsdagen.

Marktvorsers kijken uit naar vooral de cijfers van vooral de iPhone, nu concurrent Samsung naar een recordkwartaal is gegaan.

Sterkste drijver

De verkoop van de iPhone is de hartslag waarop de totale omzet reageert. Andere producten zijn nog altijd minder relevant voor zijn omzet. Stijgt de iPhone-verkoop sterk, dan ook de omzet van Apple.

Analisten rekenen gemiddeld op een derdekwartaalomzet van $44,89miljard, 6% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Naar verkopen rekenen ze op 40,7 miljoen stuks, turfde marktonderzoeker FactSet.

Dit waren de verkopen afgelopen kwartalen.

De gemiddelde verkoopprijs per iPhone komt volgens FactSect op $621 per stuk.

'Pauze'

Topman Tim Cook van Apple waarschuwde bij het tweede kwartaal zelf al voor een 'pauze' nu de iPhone 8 richting de grens van $1200 per stuk gaat. Zorgen zijn er over vertraging van de geleverde software.

Voor analist Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger zijn de cijfers dinsdagavond van belang om te zien of er na tien jaar vertraging zal doorzetten in de verkoop van het succesnummer. ,,De iPhone-verkopen vormen nog steeds meer dan 60% van de omzet."

Apple-verkopen in het jubileumjaar van de iPhone blijven waarschijnlijk licht achter door de introductie van de duurste smartphone in zijn geschiedenis. De omzet van Apple zal groeien.

Vernieuwer

De verwachting breed in de markt is dat deze verkopen in de afgelopen drie maanden gedempt zijn. Deels door uitstelgedrag van consumenten die smartphone willen die anders dan voorgaande modellen duidelijke vernieuwingen kent.

Het toestel komt in de ogen van Zwanenburg op tijd voor het belangrijke vakantieseizoen.

Volgens onderzoek zal de introductie van de iPhone 8 met Oled-scherm en nieuwe toepassingen langer gaan duren waarmee verkopen minder snel zullen doorzetten, was in de woorden van Cook te beluisteren. RBC Capital bijvoorbeeld rekent erop dat deze verkopen pas in oktober zullen aantrekken.

Het kwartaalrestulaat van het grootste technologiebedrijf ter wereld geldt als leidend voor de sector en toeleveranciers zoals Besi, ASML en ASMI in Nederland.

Grote klus

Apple, dat inmiddels een marktwaarde heeft van $780 miljard, zal ook worden afgerekend op de vernieuwers die de ruimte achter de iPhone moeten innemen zoals de Mac, iPad, Watch en Car Play.

Analist Zwanenburg heeft een waslijst van voor beleggers relevante zaken: hoe snel groeien Apple Music - dat achterloopt bij Spotify - en Apple Pay? ,,Gaat Apple ook iets van betekenis doen op het gebied van content zoals Netflix en Amazon. Gaat Apple de strijd aan op video- en fotogebied met Facebook, Instagram en Snapchat", vraagt Zwanenburg zich af. Stroeve & Lemberger kijkt ook uit naar de investeringen in China en zijn versie van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto's.

Zeker in de totalen zullen er een kleine tegenvaller voor Apple op het bord komen, schat de markt. De koers stond vanmiddag 0,6% lager. Analisten vinden dat er nog weinig aan de hand is; het derde kwartaal is traditioneel vlakker.

