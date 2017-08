De AEX-index noteerde rond 16:15 uur 0,4% lager op 525,2 punten. De AMX stond 0,3% hoger op 803,6 punten.

In Duitsland koerste de DAX 0,5% lager. Parijs daalde 0,4%, Londen verloor 0,3%.

Het beurssentiment is jachtig, concludeert handelaar Rein Schutte (Indexus Vermogensbeheer). ,,Bij kleine tegenvallers worden fondsen echt fors teruggefloten. Bij meevallers, en die zijn er best, gaat het dak er zeker niet af."

Uit Azië kregen beleggers steun. De Nikkei dikte met 0,8% aan.

Op Wall Street noteerde de Dow Jones-index 0,3% hoger op een nieuw recordniveau.

De euro koerste 0,4% opwaarts tegen de dollar bij $1,18.

ING in rood

Tankopslagbedrijf Vopak leidde in de AEX-index met een winst van 0,4%.

Brouwer Heineken (+0,2%) kreeg een koersdoelverhoging van Barclays, van €86 naar €88.

ING verloor 1,4% in reactie op zijn kwartaalresultaten. ondanks een hogere winst. Topman Ralph Hamers zei op koers te liggen om de strategische doelen te behalen. KBC vond de cijfers iets matiger dan verwacht. De Belgen verhoogden wel het koersdoel met €0,50 bij een 'houden'-advies. Deutsche Bank werd positiever over de zwaargewicht in de AEX.

,,ING hikt al langer tegen de aandelengrens van €16 aan. Als de rente niet gaat stijgen, en in Europa gaat de inflatie niet echt omhoog, dan hebben belegers vragen over het verdienmodel", zegt handelaar Rein Schutte van Indexus Vermogensbeheer. ,,De reserveringen voor slechte leningen blijven onder het gemiddelde. De economische ontwikkelingen in Europa zijn relatief gunstig, maar niet super. Die groei is nodig om de leencapaciteit uit te breiden."

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 2,8%.

In de Midkap ging trustbedrijf Intertrust aan kop met een winst van 2,2%.

Winkelvastgoedbelegger Vastned (+1,1%) haalde over het eerste halfjaar meer huuropbrengsten binnen.

Corbion (-0,1%) werkte aan een overname l.

Air France KLM daalde 0,6% na een aanvankelijk stevige koerswinst. Concurrent Ryanair boekte net als Lufthansa over juni een record.

Grandvision steeg 0,2% na de koersval een dag eerder. ING kwam met een koersdoelverlaging.

Takeaway (-4,2%) zag bij de smallcaps zijn verlies in het tweede kwartaal fors oplopen. De maaltijdbezorger investeert fors om uit te breiden. De omzetgroei over het eerste halfjaar was boven de consensus, maar de orders lopen achter. Zijn marges lijden onder hogere bezorg- en marketingkosten, aldus Goldman Sachs.

Raambekleder Hunter Douglas verloor 0,7% ondanks hogere omzetcijfers.

Skihallenuitbater SnowWorld (+2,6%) claimde in het doorgaans matige kwartaal ‘goed’ te hebben gepresteerd.

Volg koersen en financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT.