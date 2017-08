Steeds meer vracht via lucht

Dat maakte luchtvaartassociatie IATA woensdag bekend.

De vraag lag bovendien bijna drie keer zo hoog als het gemiddelde groeitempo van 3,9 procent in de afgelopen vijf jaar. In Europa nam de vraag met meer dan 14 procent toe en in Noord-Amerika met bijna 13 procent.

In Azië was sprake van een groei met 10 procent, en ook bijna 10 procent in Latijns-Amerika. In het Midden-Oosten gingen de zaken wat minder uitbundig met een stijging van de vraag met 3,7 procent.

De capaciteit nam met 3,6 procent toe, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad in het afgelopen halfjaar klom naar 44,8 procent.