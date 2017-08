Daarbij moet het vooral gaan over de slechte communicatie van de Voedsel- en Warenautoriteit, aldus zegslieden van de twee belangenorganisaties. Die hebben zich mateloos geërgerd aan het interview met NVWA-baas Freek van Zoeren, gisteren in het tv-programma Nieuwsuur.

Van Zoeren raadde consumenten gisteravond aan om geen eieren te eten tot komend weekend alle testuitslagen bekend zijn. Daarbij ging hij ’te veel mee in de emotie van de interviewer’, oordeelt Hugo Bens van LTO Nederland. Hennie de Haan, van pluimveehoudersvakbond NVP, sluit zich daarbij aan. „Dit soort woorden woorden helpen de consument en de producent allebei niet. Ook de pluimveehouders zijn in dit verhaal gedupeerden.”

De NVWA is vandaag ook al deels teruggekomen op het interview.

Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan (Vrije Universiteit) liet zich gisteren al kritisch uit over de alarmerende teksten rond de verhoogde concentraties fipronil in eieren. „Het is niet alsof mensen een tikkende tijdbom in de koelkast hebben liggen”, vult Bens nog aan.

De belangenclubs willen het tijdens het spoedoverleg ook hebben over het in hun ogen trage onderzoek van de NVWA. „Wij vinden het veel te lang duren”, zegt Bens. Jammer dat de capaciteit van de laboratoria te klein is. Dit geeft geen vertrouwen richting consumenten.”

De Haan wil dat de niet-besmette eieren zo snel mogelijk alsnog in de handel komen. Nu zijn er bij boerderijen knelpunten, zegt ze: „Bedrijven met meerdere locaties worden volledig geblokkeerd, eterwijl er niet op alle locaties problemen zijn. Dat kost onnodig veel geld.”

Het is onduidelijke hoe laat het spoedoverleg is afgelopen.