Budgettair is het land bovendien 'solide', aldus zijn Economisch Bureau in zijn rapport dat donderdag verschijnt. Kapitaalstromen keren terug naar het land, constateert de bank. ,,Turkijke heeft een diep dal voorkomen."

Afhankelijk

Zwaktes in de economie blijven de hoge buitenlandse schuld en de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal.

De mislukte coup van juli 2016 en onzekerheid over het bestuur liet de Turkse lira vallen, de economie kromp met 2,1% op jaarbasis. Naast grote ingrepen in politieke rechten, de arrestatie van tienduizenden vermeende tegenstanders in bedrijven en overheden, vergrootte president Erdogan zijn bevoegdheden.

Lage schuld

Diens regering verruimde het al lopende investeringsprogramma tot inmiddels $57 miljard. De overheidsschuld als gevolg daarvan is als percentage van het bbp volgens ABN Amro met 31% voor 2017 ,,laag".

,,Een relatief goedkope munt en een opleving van de groei in de eurozone hebben een sterkere vraag naar Turkse exportproducten teweeggebracht", verklaart econoom Nora Neuteboom het herstel dat op 3,5% op jaarbasis afstevent.

Herstel toerisme

Naast de overheidsstimulering kwam ook de consumptie van de bevolking op gang, tot een herstel met 5% toename op jaarbasis.

,,De toeristenindustrie lijkt zich te herstellen. Hoewel het hoogseizoen pas net is begonnen, zagen we dat in de eerste maanden van dit jaar toeristen terugkeerden naar Turkije, voornamelijk uit Rusland", aldus Neuteboom.

In de eerste vier maanden van 2017 steeg de export met 10% vergeleken met vorig jaar, zijn import met 11%.