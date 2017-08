Over drie maanden tot eind juni steeg de omzet met 16% naar €120,8 miljoen. Onder de streep hield het bedrijf ondanks uitbreiding van de datacenters in Amsterdam, Kopenhagen, Marseille, Parijs en Wenen 13% meer over tot €10,3 miljoen nettowinst.

Zijn ebitda won 15% en de gecorrigeerde winst per aandeel steeg met 12%. In die drie maanden investeerde Interxion in datacenters met nog eens 2900 vierkante meter. Het beheert inmiddels 117.000 vierkante meter. Daarvan wordt 81% continu gebruikt.