Ook zijn zogeheten sleutelbedrijven, die Airbnb-loacties beheren voor de eigenaar, als paddenstoelen uit de grond geschoten. In Amsterdam wordt een kwart van de geboekte overnachtingen afgehandeld door zo'n bemiddelaar.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trouw, De Tijd, de Süddeutsche Zeitung en Le Monde. Het onderzoek bestrijkt de verhuur in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland. De kranten baseerden zich op cijfers van Airbnb en data-analist AirDNA.

Toeristen in de onderzochte landen betalen in Amsterdam het meest voor een Airbnb-overnachting: gemiddeld 171 euro. In Parijs is dat 106 euro en in Berlijn en Brussel gemiddeld 80 euro.

In veel landen leggen overheden de Airbnb-verhuur aan banden om overlast voor buurtbewoners te beperken. Zo moeten verhuurders in Amsterdam zich vanaf 1 oktober registreren bij de gemeente. In New York mogen appartementen niet meer korter dan 30 dagen worden verhuurd en in Berlijn mag alleen een deel van het huis toeristen herbergen.

Van de Nederlanders die hun huis verhuren via Airbnb, lapt 40 procent de maximale duur van 60 dagen aan zijn laars. Degenen die de maximale termijn negeren, riskeren een boete van 20.500 euro