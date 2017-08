Omzet supermarkten blijft stijgen

Daarbij viel op dat consumenten hun winkelwagen of -mandje per keer steeds voller laden. Ook boodschappen doen online neemt toe, blijkt uit de cijfers die marktonderzoekbureau GfK vrijdag publiceerde.

De supers waren in juli goed voor een omzet van in totaal 2,65 miljard euro. Deze viel daarmee 2,6 procent hoger uit dan dezelfde maand een jaar eerder. Per kassabon werd gemiddeld 23,54 euro afgerekend, ruim 6 procent meer dan in juli 2016.

Van iedere 100 euro die in juli aan boodschappen werd besteed, was 2,80 euro van de onlinewinkelaar. Een jaar eerder werd 2,1 procent van de omzet uit onlineverkopen gehaald. Circa een op de zeven huishoudens waagde zich afgelopen jaar aan de onlinesuper, vooral jongeren en gezinnen met kinderen.