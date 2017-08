Dat bevestigen bronnen aan DFT.

Een Amerikaans bemiddelingskantoor meldde zich recent bij hen, zonder de identiteit van de opdrachtgever te onthullen. Volgens enkele managing partners van middelgrote kantoren gaat het waarschijnlijk om Latham & Watkins.

In vizier

Dat kantoor heeft al enige tijd Amsterdam in het vizier, omdat het een blinde vlek is op de kaart van Europa. De Amerikanen hebben al grote vestigingen in Londen en Frankfurt.

Latham & Watkins - met $2,8 miljard inkomsten in 2016 het rijkste kantoor ter wereld - heeft nog niet gereageerd op vragen. Advocaten gaan er van uit dat Latham & Watkins niet de enige firma is met interesse in Nederlandse vestigingen. Ook de naam White & Case valt.

Eerder dit jaar nam het snelgroeiende Amerikaans-Chinese Dentons al Boekel over. Norton Rose Fulbright, ook gevestigd in Amsterdam, fuseerde in juli met Chadbourne uit de VS.