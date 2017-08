De fiscus weet bezitters van oudere auto's als de beste te vinden. De speurlust van de Belastingdienst werd het best gelezen artikel van afgelopen week. 'Fors de klos', vatte het sentiment en ervaringen onder deze automobilisten puntig samen.

Best opzienbarend, gezien dagenlange aandacht voor de uitdijende affaire bij pluimveehouders na besmetting van tienduizenden kippen met fipronil. Waar zaterdag een serie besmette bedrijven aan wordt toegevoegd.

AOW bij 67?

Opnieuw wordt gezaagd aan de regeling dat iedereen met 67 jaar pas AOW krijgt. Vrij nutteloos, vindt nu ook de helft van de werkgevers. Werknemers, zeker in zware beroepen, waren al langer ontstemd.

Maar we kunnen volgens de overheid niet zonder onze oudere collega's. Met al het tekort aan personeel iser bijna geen trambestuurder of buschauffeur, laat staan een goede ict-programmeur te krijgen. Het raakt nu onze economie.

Eigenzinnige robots

In het overnemen van taken zijn robots alles behalve perfect. Ze blijken soms veel te eigenzinnig. Een aantal chatbots kweekte tijdens tests van Facebook met kunstmatige intelligentie heel eigenzinnig creatief een nieuw boeventaaltje, waar geen woord Engels meer aan te pas kwam. Dat was niet wat programmeurs hadden gevraagd. Ze konden het gebrabbel niet meer te volgen en trokken de stekker eruit.

Zat achter de berekening van de plotsklaps hogere zorgpremie wel een rekenfout van robots? Verzekeraars bezweren dat het om een eenmalige maar forse tegenvaller gaat.

Van de wolk

De averij van de Godenzonen richting de Champions League bedroefde niet alleen Ajax-fans; beleggers verkochten het aandeel na de uitschakeling bovenmatig veel.

Steeds meer signalen komen er dat de hypotheekrente nu langzaamaan gaat stijgen en dat de huizenkopers meer moeten gaan betalen voor hun hypotheken.

Afijn, eerst op vakantie? Hierbij dan een van een serie tips voor de vakantie, bijvoorbeeld wat je moet weten over pinnen in het buitenland. Proost alvast, maar let op de prijs.

