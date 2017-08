Dat meldt Der Spiegel zaterdag. De stap is volgens juristen tegen het Duitse weekblad van belang, omdat justitie daarmee beslag kan leggen op winsten die het Audi-onderdeel met de gemanipuleerde motoren ooit heeft gemaakt.

Het geld kan worden ingezet om claims van bedrijven en consumenten te vergoeden.

Fraudeonderzoek

Audi-werknemers en bestuurders worden eveneens toegevoegd aan het fraudeonderzoek, aldus Der Spiegel. Zij zouden toezicht op milieu-eisen hebben verzaakt.

Vrijdag erkende topman Oliver Schmidt schuld in de fraudezaak die VW in de Verenigde Staten voert.

Der Spiegel onthulde eerder dat 'Dieselgate' in 2015 maar een uitvloeisel was van een veel groter illegaal kartel van alle grote autobouwers met veel meer prijs- en concurrentieafspraken. Dat kartel was veel langer actief en manipuleerde de prijs in het nadeel van de autokoper.

Nieuwe software

Vorige week nam de Duitse regering maatregelen nadat kartelvorming werd bevestigd door de autobouwers. De Duitse auto-industrie zegde onder druk toe vijf miljoen dieselauto's in Duitsland uit te rusten met nieuwe software. Daarmee moet de uitstoot met 25 tot 30% zakken.

Marktvorsers vonden deze ingrepen veel te gering. Ze waren vooral bedoeld om de werkgelegenheid van 800.000 werknemers te beschermen.

Corruptie

Der Spiegel ziet een parallel in een eerdere aanklacht tegen Siemens vanwege corruptie. Die werd uiteindelijk geschikt voor €600 miljoen. Audi kent de meest recente stap en zegt tegen Reuters volledig mee te werken aan het onderzoek.

VW heeft in september 2015 erkend dat wereldwijd 11 miljoen dieselauto's waren uitgerust met illegale software die de uitstoot van schadelijke stoffen veel lager voorstelde.

Het weekblad meldt zaterdag ook dat de fraude met software door Volkswagen in overleg met softwareleverancier Bosch sinds 2006 werd uitgevoerd.

