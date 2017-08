Van Vollenhoven: NVWA faalt bij eierschandaal

Hij maakt zich zorgen over de voedselveiligheid in Nederland.

Van Vollenhoven stelt in het AD: ,,De NVWA zou moeten opkomen voor het publieke belang, de voedselveiligheid. Helaas is de inspectie in de praktijk geen voedselwaakhond, maar een verlengstuk van het economisch beleid.''

De verantwoordelijkheid voor veilig voedsel kan niet worden overgelaten aan het bedrijfsleven, meent de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. ,,Dat weten we ook uit eerdere voedselschandalen. Er lijken al meer dan een jaar eieren te worden verkocht die fipronil bevatten.''

De tip over de gifeieren kwam half mei uit Belgie. Van Vollenhoven stelt dat de NVWA de codes had moeten publiceren van álle eieren die afkomstig zijn van de 180 geblokkeerde bedrijven waar met het verboden insecticide is gewerkt. Dat gebeurt nu alleen bij eieren waarvan besmetting is aangetoond. Lang niet alle bedrijven zijn echter getest.