Aegon geliefd in vlakke AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,1% hoger bij 532 punten. De AMX-index koerste toen 0,2% winst bij 811,9 punten.

Beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen bleven vlak. Gemiddeld zijn de recent gemelde bedrijfscijfers positief.

Beleggers kijken vooruit naar een week met cijfers van ondermeer ABN Amro, Aegon, Ahold Delhaize en SBM Offshore.

Azië gaf geen sterke steun. De Nikkei verloor 0,3%. De Hang Seng in Hongkong steeg 0,3%. De Chinese export koelde af, met 11% groei in juli. Zijn import steeg met 14,7%.

De Dow Jones-index in de Verenigde Staten steeg 0,1% naar een record, zijn negende op rij. De Duitse export viel terug. Nederlandse consumentenprijzen in juli stegen met 1,3% vergeleken op jaarbasis.

De euro stijgt 0,1% tegenover de dollar tot $1,181. Brentolie steeg 0,3% tot $52,50 hoewel zorgen over de nieuwe OPEC-top bleven.

Bij de hoofdfondsen verkocht verzekeraar Aegon (+1,9%) onderdeel Unirobe Meeuw Groep voor bijna €300 miljoen om zijn kapitaal te versterken.

Ahold Delaize ging mee met 1,1% koerswinst.

Ook reageert ABN Amro (0,4%) vandaag op uitkomsten van zijn buitengewone aandeelhoudersvergadering. Belangrijk agendapunt is de voordracht van toenmalig Delta Lloyd-bestuurder Abrahams als cfo bij ABN Amro.

Staalmaker ArcelorMittal, dagwinnaar op maandag, zakte nu 1,1% terug.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM 1,1% hoger. Het concern meldde over juli 5,4% meer passagiers in vergelijking met vorig jaar. Ingenieursbedrijf Arcadis (+3%) reageerde op een wegenklus van $100 miljoen in het Amerikaanse Georgia.

Van Lanschot Kempen (+1,7%) kreeg bij de small caps een positief advies van ING. Het koersdoel werd bij een ongewijzigd koopadvies verhoogd van €27 naar €29.

Beursbedrijf Euronext (+0,1%) kwam bij de lokale fondsen tot een tienjarige overeenkomst met het Franse clearinghouse LCH SA. ING is positief over de stap.

Private equityfonds Lion Capital brengt Hema naar de beurs of naar een nieuwe koper. Credit Suisse is ingehuurd om deze stappen te begeleiden.

