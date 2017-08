Daarmee presteerden de graadmeters op Wall Street in lijn met beurzen wereldwijd die door de toenemende spanningen rond Noord-Korea een stap terug deden. De oorlogsretoriek tussen Noord-Korea en de VS leidde woensdag ook al tot koersverliezen op Wall Street.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 21.972 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent tot 2464 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt, op 6316 punten.

Winkelketens als Macy's en Kohl's wisten de aandacht op zich gericht nadat ze de boeken openden. Macy's leverde 1,7 procent aan beurswaarde in. Het bedrijf zag de omzet dalen, maar de winst ging flink omhoog. De resultaten waren boven verwachting maar vooruitzichten waren aan de zwakke kant.

Branchegenoot Kohl's meldde dat de winst in het tweede kwartaal duidelijk is gestegen, op een licht lagere omzet. Het aandeel leverde bijna 8 procent in.