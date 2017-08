premium

Basic-Fit breidt verder uit

46 min geleden

Basic-Fit heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. Omzet en winst namen flink toe en de beursgenoteerde sportschooluitbater slaagde er in om per saldo 47 nieuwe fitnessclubs te openen. Volgens topman Rene Moos is het bedrijf daarmee goed op weg om in heel 2017 zo'n 100 filialen erbij te krijgen.