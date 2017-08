Dat stellen lezers van DFT.nl in een poll met bijna 2300 deelnemers. Daarin werden vier mogelijke bedreigingen voor de aandelenmarkten voorgelegd.

De escalatie met Noord-Korea stak er met kop en schouders bovenuit deze week (73%), nadat president Trump had gewaarschuwd dat de Verenigde Staten militair gereed zijn om direct aan te vallen als de dicatuur een kernkop richt het eiland Guam zal afvuren.

Brexit en Duitsland

Lezers zien ook in de harde onderhandelingen over de Brexit mogelijk dynamiet, 12% van alle deelnemers is er bang voor.

De bijeenkomst in Jackson Hole met centrale bankiers lijkt een obstakel voor 4% van de lezers, terwijl de Duitse verkiezingen voor 11% van de DFT-lezers het belangrijkste gevaar op de aandelenmarkten vormt.