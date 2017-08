Na Rotterdam (31,7%) en Den Haag (16,6%) houdt Dordrecht de meeste aandelen, 9,1%. Daarmee staat ruim 57% van de aandelen van Nederlands laatste onafhankelijke energiebedrijf de facto te koop.

Per 31 januari van het afgelopen jaar is Eneco wettelijk gesplitst van zijn netwerkbedrijf (de gas- en stroomleidingen en kabels, tegenwoordig actief onder de naam Stedin, en wel permanent in hand van dezelfde 53 gemeenten die vooralsnog ook de aandelen Eneco hebben). De splitsing volgde op tien jaar procederen van Eneco tegen de Nederlandse staat, om die splitsing tegen te houden.

Cashen

Nu de aandeelhouders hun aandelen in het commerciele energiebedrijf Eneco (een marketingbedrijf met onder meer een gascentrale en talloze windmolens) mogen verkopen, is in menig gemeente de discussie losgebartsten over wat te doen: Cashen of aandelen vasthouden?

Rotterdam en Den Haag namen eerder al het principebesluit om te cashen, Dordrecht sorteert daar nu ook op voor.

De waarde van Eneco wordt geschat op €2,5 tot €2,9 miljard.

Eerder werden Essent en Nuon al verkocht.

Lobby

Eneco zelf voert een fanatieke lobby om de aandeelhouders te overtuigen niet te snel te cashen. Vakbond CNV en de Ondernemingsraad steunen het bestuur van Eneco daarin. Het ministerie van Economische Zaken houdt zich muisstil, ondanks het feit dat sommigen in Eneco een strategisch bedrijf zijn voor de Nederlandse economie.

De aandeelhouders lijken echter in meerderheid weinig gecharmeerd van Eneco's bestuur en commissarissen, die meer oog voor de duurzame strategie van Eneco hadden en de procedures tegen de Nederlandse staat, dan voor de aandeelhoudersbelangen.