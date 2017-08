Zijn miljardenfonds Berkshire Hathaway ging in banken en financieel dienstverleners.

Dat blijkt uit de meldingen van Berkshire Hathaway bij de toezichthouder.

BNY Mellon ingekocht

De investeerder stak onder meer geld in Synchrony Financial, de verzelfstandigde financiële divisie van General Electric, en in Bank of New York Mellon.

Buffetts stappen in aandelen worden altijd scherp gevolgd vanwege zijn successen als belangrijke signalen voor ontwikkelingen in beleggingen.

Buffett was voorstander van het aankopen en nooit meer verkopen van een fonds. Daar ziet Buffett nu vanaf. Hij kocht de stukken General Electric, een van de grote fondsen van Wall Street, in delen aan.

General Motors

Buffett verkocht 10,6 miljoen in juni aandelen, een positie van ten tijde van de melding $315 miljoen omvang. De belegger gaf GE steun tijdens de kredietcrisis met een lening van $3 miljard. In ruil kreeg hij de aandelen.

Deze lening heeft Buffett volgens de Wall Street Journal $1 miljard winst opgeleverd.

Zijn fonds vergrootte afgelopen maand ook het belang in autobouwer General Motors. Zijn aankopen gingen met 20% omhoog tot in totaal zestig miljoen aandelen.

