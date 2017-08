Beursagenda donderdag



07.00-08.00

Halfjaarcijfers Achmea, AND, Boskalis, ForFarmers, NN, Rabobank



13.00

VS: Kwartaalcijfers Wal-Mart



15.15

VS: Industriële productie (juli)



16.00

VS: Leading indicators (juli)



22.15

VS: Kwartaalcijfers Applied Materials