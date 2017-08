Dat zegt vastgoedman Cor van Zadelhoff in Quote. De markt is er ondanks tekorten en snel stijgende prijzen in de stad niet oververhit, stelt een van de meest gerenommeerde vastgoedontwikkelaars van Nederland.

'Genoeg marge'

,,Amsterdam is - met alle respect - ook Nederland. Hier zit de serviceindustrie, de kenniscapaciteit van de jeugd, de innovatie, hier worden de deals gesloten. Ik geloof dat er nog genoeg marge is voor prijsstijging", aldus Van Zadelhoff in de nieuwste editie van het zakenblad.

,,Ik ben net terug uit New York, waar een flatje van 400 vierkante meter omgerekend 200 miljoen euro kost. Dat is vijf keer zoveel als in Amsterdam. Natuurlijk blijft New York een stuk duurder, net als Londen en Parijs, maar in Amsterdam kunnen de mooiste appartementen nog verdubbelen van 10.000 naar 20.000 euro per vierkante meter. Makkelijk", zegt hij in Quote.

Vastgoedlegende

Van Zadeloff (1938) begon in 1968 Zadelhoff Makelaars. In 1993 werd dat na samenwerking met Britse vastgoedpartijen DTZ, gericht op commercieel vastgoed. Eind 2016 nam het Amerikaanse retailvastgoedconcern Cushman & Wakefield zijn DTZ over. Van Zadelhoff verkocht alle aandelen. Vastgoedbedrijf Zadelhoff heeft volgens directeur Maarten Feilzer voor €300 miljoen vastgoed in portefeuille.