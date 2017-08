Amazon mag Whole Foods overnemen

De concurrentiewaakhond van de Amerikaanse overheid, de Federal Trade Commission, stemt in met de overname. Daarmee is een bedrag van 13,7 miljard dollar gemoeid, omgerekend 11,6 miljard euro.

Het is de grootste overname ooit van Amazon, de grootste webwinkel ter wereld. Het bedrijf stapt ermee in de wereld van fysieke winkels. Whole Foods, die zich vooral richt op biologische en gezonde voeding, heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Er werken circa 87.000 mensen en de keten is goed voor een jaaromzet van 16 miljard dollar.

Amazon is al een tijdje bezig om voet aan de grond te krijgen in de supermarktwereld. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een supermoderne proefwinkel in thuisstad Seattle, zonder kassa's en medewerkers. De supermarkt is voorzien van speciale zelfscanners. Als iemand een product uit een schap haalt en in een tas stopt, wordt dat in een app geregistreerd. Bij het verlaten van de winkel wordt het verschuldigde bedrag automatisch van de rekening van de klant afgeschreven.

Amazon heeft ook al een eigen dienst om boodschappen te bezorgen, AmazonFresh, en enkele 'bakstenen' boekenwinkels.