De broodprijs ging afgelopen maand alleen maar omhoog. „Het is met deze oogsten een schande dat de broodprijs de laatste tijd zo is gestegen”, zegt Gijs van Dam, onafhankelijk grondstoffenexpert. „Daar is op basis van het aanbod geen enkele reden voor. De oogsten zijn wereldwijd bovenmatig goed. Er is al veel voorraad en het aanbod wordt komende tijd bovendien niet minder.”

Zomeroogst

De Russen, die graanoogsten niet altijd scherp voorspellen maar ook de kaarten voor de borst houden, verrasten dit keer de hele markt met een ongekend forse zomeroogst. De pakhuizen puilen uit.

ING Research ziet een ’berenmarkt’, de beweging die de prijs zwaar en structureel naar beneden drukt. Nog een jaar is er, dankzij de overmaat, geen significante prijsstijging boven het huidige niveau te verwachten, meldt Warren Patterson, grondstoffenstrateeg bij ING Research.

„De reden voor deze beweging ligt al wat verder terug”, aldus Patterson. „In de vroege zomer kende vooral de VS veel hitte en droogte. Ingezaaide tarwe voor het najaar leek er niet goed uit te zien. Dat effect zag je ook in Europa. Speculanten stapten daar op in met grote contracten, de prijs spurtte omhoog. Later bleek dat effect erg mee te vallen.”

Tegenvaller

Het laatste rapport van de Amerikaanse ministerie van Landbouw van 10 augustus gaf een extra tik. De beeldbepalende USDA toonde een sterke toename van de voorraad. Voor het lopende seizoen werd eerst gerekend op ruim 258 miljoen ton, de telling werd opgeschroefd tot 264,69 miljoen ton goede tarwe.

„Terwijl afgelopen jaren de voorraad tarwe wereldwijd al werd uitgebouwd”, benadrukt Patterson. „Chinese boeren krijgen bovendien vergoed boven de marktprijs, er is weinig reden voor hen om minder te produceren.”

Hoe sterk het overschot is blijkt in de VS. Daar zijn landbouwinspecteurs dezer dagen op toernee door de graanstaten, de fameuze Profamer crop tour die alle speculantenprijzen bepaalt. Ze testen de kwaliteit per vierkante meter, hun rapport is richtinggevend voor de prijs. In Illinois echter, de sterke tarweproducent, bleek deze week het resultaat slecht.

Teveel voorraad

,,Normaal zou dat rapport een prijsverhoging van dertig, veertig cent voor tarwe moeten betekenen”, weet Van Dam. „Nu een paar cent. Ik kan me zo’n zwak effect niet herinneren. De voorraden zijn te groot.”

Handelshuizen vechten al om de kleinste marge. De lage tarweprijzen brachten eerder handelshuis