Nederland eist miljoenen van Deutsche Bank

Deutsche Bank AG heeft geld in onderpand bij de Nederlandse staat om het kredietrisico af te dekken dat de staat loopt op de derivatencontracten die zijn gesloten. Over dat gestorte onderpand zou Nederland in principe rente moeten betalen aan de Duitse bank, maar omdat de rentestand inmiddels negatief is, moet de bank volgens Dijsselbloem nu zelf geld betalen over het geld dat gestald is.

„Alle andere tegenpartijen van de Nederlandse staat betalen wel negatieve rente over het onderpand dat in contanten wordt gestort”, schrijft Dijsselbloem daarover in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat op het gesloten contract Engels recht van toepassing is, is de zaak aan de Engelse rechter voorgelegd.