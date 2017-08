Dat was de boodschap van president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in zijn toespraak op de conferentie voor centrale bankiers in Jackson Hole.

Hij ging niet in op het monetaire beleid van de ECB. Vooraf was niet verwacht dat hij met een grote aankondiging zou komen over de afbouw van het opkoopprogramma van de ECB, maar beleggers hoopten tussen de regels iets meer te lezen hoe de ECB de economie van de eurzone beoordeelt.

Speuren naar aanwijzingen

ECB-watchers speuren al maanden naar aanwijzingen om meer te weten te komen over hoe en wanneer de ECB het opkoopprogramma gaat afbouwen. Bij de rentevergadering in juli zei Draghi nog dat er in de herfst een beslissing zou worden genomen.

Drie jaar geleden greep Draghi zijn toespraak tijdens Jackson Hole nog aan om tussen de regels door aan te kondigen dat de ECB met een opkoopprogramma zou komen. Toen kampte de eurozone nog met hoge werkloosheid, het risico op deflatie en bloedeloos herstel.

Sindsdien is er veel veranderd. De economie groeit al 17 kwartalen op rij, en ook het vertrouwen onder consumenten is terug. Helaas blijft de inflatie steken op 1,3%, ver van de ECB-doelstelling van net onder de 2%.