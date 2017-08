Dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag bereikte de orkaan het vasteland. In aanloop naar het slechte weer is een kwart van de oliewinning in het Golf van Mexico stil gelegd, en 5% van de raffinage.

De komende dagen brengt de orkaan enorme regenbuien in Texas, het hart van de Amerikaanse olie-industrie. Raffinaderijen in het gebied verwerken 5 miljoen vaten per dag. Ongeveer 1 miljoen hiervan valt nu weg, omdat faciliteiten zijn gesloten vanwege de orkaan.

Olieprijs omhoog

Op vrijdag, terwijl Harvey Texas naderde, ging de olieprijs al omhoog. Een vat West Texas Intermediate werd 36 cent duurder en kostte $47,79. Het Amerikaanse deel van de Golf van Mexico is goed voor 17% van de olie-output in de VS. Maar liefst 45% van de raffinaderijen ligt langs die kust.

Oliebedrijven Shell, Andarko Petroleum en ExxonMobil hebben uit voorzorg het personeel van 39 olieplatforms geëvacueerd.

Vluchten geannuleerd

Behalve de energiesector bedreigt Harvey ook gewassen en vee. Luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar meerdere Texaanse luchthavens geannuleerd. Op zaterdag ging het om 1.140, op zondag waren dat er 1.224.

Daarnaast zitten er bijna 250.000 mensen zonder stroom. De terugval in vraag naar elektriciteit werkt weer door in lagere gasprijzen.