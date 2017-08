Dat meldt Sparta-moederbedrijf Accell. Zoetemelk voert op 1 september een e-bikeracefietstocht aan door de bossen bij Apeldoorn, waar de fietsenbouwer begon, met naar verwachting enkele honderden deelnemers die zich bij Sparta kunnen melden.

Tour-shirt

De Nederlandse tourlegende rijdt voor de recordpoging op een e-bike die in beperkte editie is geproduceerd, met in elke fiets een stukje gemonteerd van het shirt waarmee Zoetemelk in 1980 de tour reed.

In 2016 reed Zoetemelk de Tour de France-route van destijds op een e-bike.