Rechtszaak om pand failliet Fortress

Hoorne Vastgoed wil een pand in Monnickendam renoveren. Het pand op bedrijventerrein Galgeriet zou dan tijdelijk een Albert Heijn en een bierbrouwerij moeten huisvesten.

Ingreep curator

De curatoren van Fortress Vastgoed Participaties willen daar een stokje voor steken. Volgens hen is het pand eigenlijk nog steeds eigendom van de failliete bv. In de zomer van 2014, vlak voordat het bedrijf failliet ging, leverde Fortress het pand aan Hoorne Vastgoed.

Curator Carl Hamm stelt dat er geen sprake was van een rechtsgeldige overeenkomst. „Dat zou betekenen dat het onroerend goed nog steeds eigendom is van Fortress Vastgoed Participaties”, aldus Hamm tegen De Telegraaf. „Omdat laatstgenoemde het daarmee niet eens is, zal de zaak naar verwachting aan de rechter moeten worden voorgelegd voor een beslissing.”

Rechtgsgeldig

Volgens Hoorne Vastgoed was de transactie wel degelijk rechtsgeldig.

Fortress Vastgoed Participaties was onderdeel van Maeyveld, een dochter van het Rotterdamse vastgoedbedrijf Fortress. In 2007 had Fortress de bv overgenomen van ondernemer Erik de Vlieger.

Fortress kwam in 2014 in zwaar weer door de nasleep van de crisis. Op zijn hoogtepunt had het bedrijf een vastgoedportefeuille van €400 miljoen.