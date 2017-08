’Bouw structureel te duur’

Dat concludeert hoogleraar Bent Flyvbjerg van Oxford University in een studie naar omvangrijke bouwopdrachten en de uitvoering.

Bouwbedrijven slagen er anders dan veel andere sectoren niet in om de productiviteit te laten stijgen, stelt hij. Een project kent gemiddeld ook bovenmatig veel fouten en loopt daardoor consequent uit de planning, aldus Bent Flyvbjerg.

Apple-hoofdkantoor

Hij noemt het vliegveld Brandenburg in Berlijn als voorbeeld, met 66.500 fouten in de bouw. Het project kostte zes keer de oorspronkelijke prijs. Maar ook het hoofdkantoor van Apple kende die problemen en ging twee jaar te laat open en kostte daardoor $2 miljard meer dan de calculator had begroot.

Volgens The Economist staat de studie niet op zich. Onlangs kwamen de Britse architecten met een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van hun projecten te laat worden opgeleverd.

In de Verenigde Staten, concludeert Flybjerg, is de productiviteit van de hele bouw sinds de jaren zestig met de helft teruggelopen. Die trend wordt in The Economist bevestigd door bedrijfsadviseur McKinsey, die ziet dat de bouw in de laatste twintig jaar de sector is met de laagste productiviteitsstijgingen ter wereld.

Te weinig innovatie

In Frankrijk en Italië is de productiviteit in die periode met een zesde gedaald. De onderzoekers tonen dat het gebrek aan investeringen fnuikend werkt: de bouw et liever goedkope arbeidskrachten in dan dat bedrijven technologisch vernieuwen.

Het helpt niet dat de bouwsector erg volatiel is als het om opdrachten gaat. Grote investeringen in technologie breken bouwbedrijven dan op bij een teruggang in verdiensten door minder opdrachten.