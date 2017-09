Het algehele vertrouwen is fragiel, zegt Marco Bastian, directeur van uitzendersbond NBBU.

„De markt is zó volatiel. Noord-Korea en de Verenigde Staten hoeven maar één keer op de verkeerde knop te drukken, en bedrijven verliezen in een mum van tijd de helft van hun omzet.”

Sterke groei

Vandaar dat de oude economische wijsheid ’na de crisis eerst extra uitzendkrachten, daarna weer vaste banen’ vooralsnog geen opgeld doet.

Van de meer dan 150.000 banen die er de afgelopen drie kwartalen bij kwamen, komen er 60.000 op het conto van de uitzendbranche. Die stapelt record op record. Het aantal kortlopende uitzendcontracten groeide harder dan in welk kwartaal dan ook sinds 2010. De groei van het aantal payroll- en detacheringsovereenkomsten was sinds 2012 niet zo hoog.

Kat uit de boom

Daarmee groeit het aantal banen in de uitzendbranche nog altijd vijf keer harder dan het totaal aantal banen.

Organisaties kijken de kat uit de boom, merkt ook werkgeversclub VNO-NCW. „De orderportefeuille van veel bedrijven is nog niet robuust genoeg”, zegt een woordvoerder. „Daar speelt nog de onzekerheid doorheen van de Brexit en rond het beleid van president Trump in de VS. Door de snelle technologische ontwikkelingen duurt het misschien nog iets langer.”

Dat wil niet zeggen dat uitzendwerk op de hele arbeidsmarkt aan de orde van de dag is. „Veel bedrijven willen niet nog een keer net zo hard bloeden als tijdens de economische crisis, en zijn dus voorzichtig geworden”, beaamt directeur Jurriën Koops van uizendersbond ABU, de ’grote broer’ van de NBBU.

„Maar in sectoren waar schaarste heerst, zijn werkgevers alweer gaan hamsteren. We zien onder meer in de techniek al dat werkgevers uitzendkrachten sneller en vaker van ons overnemen.”

Specialistische it'er gewild

Ook hr-consultant Hans van der Spek van adviesbureau Berenschot ziet in sommige sectoren de druk om vaste contracten aan te bieden. „Technici, maar ook specialistische it’ers en bepaalde functies in de zorg. Het vaste contract kan helpen om voor die beroepen meer mensen aan te trekken, maar het is volgens mij geen algehele remedie voor personeelstekort.”

Dat het vaste contract in andere sectoren niet ook aan populariteit wint, is volgens Koops en zijn collega-werkgevers bij VNO en de NBBU, ook te wijten aan Haags beleid. „Door allerlei wetgeving van Asscher staat het vaste contract nog altijd in z’n achteruit”, zegt de ABU-voorman. En de VNO-woordvoerder: „Door een stapeling van lasten is het vaste contract voor werkgevers nog een grote stap.”

Toch lijken niet alleen twijfel rond het economisch herstel en de koers in Den Haag achter de aanhoudende groei van uitzendwerk schuil te gaan – er speelt iets structurelers. „De manier van produceren is zo anders geworden, dat de behoefte aan flexibele arbeid groter is dan een paar jaar geleden”, zegt Koops. „Die verschuiving naar een dikkere flexibele schil – en dat is niet alleen uitzendwerk– is al een paar jaar aan de gang.”

Strategischer plannen

Van der Spek ziet dat bedrijven zich nog altijd afvragen ’of het nu écht goed gaat’, maar ook dat werkgevers zich in de crisisjaren bewuster zijn geworden van hun personeelsbeleid.

„Men wil kunnen meebewegen met de veranderende vraag, maar met te veel vaste medewerkers is het lastiger om op veranderingen te anticiperen.” Een ronduit positieve ontwikkeling, aldus Van der Spek. „Personeelsplanning wordt professioneler, bedrijven kijken tegenwoordig verder dan de vraag van vandaag.”

NBBU-directeur Bastian herkent dat. „Hr-afdelingen van bedrijven hebben het helemaal niet zo eenvoudig als mensen soms denken.”

Werknemers zouden hun loopbaan ook wel wat strategischer mogen plannen en meegaan in de manier waarop werkgevers tegen arbeid aankijken, vindt Van der Spek. „Veel 40-plussers horen nog bij de leunstoelgeneratie”, zegt hij. „Ze lopen bij wijze van spreken juichend het functioneringsgesprek uit als scholing daarin niet is besproken.”