In augustus werden 29.584 nieuwe personenauto's geregistreerd, een stijging van dik 10 procent. Dat meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In totaal zijn in de eerste acht maanden al ruim 288.000 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is 14,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2016.

De top drie van bestverkochte merken bestond afgelopen maand uit achtereenvolgens Renault, Volkswagen en Peugeot. Het populairste model afgelopen maand was de Renault Clio.