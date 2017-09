premium

Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

56 min geleden

ROTTERDAM (ANP) - De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus iets verslechterd, na de opleving in juli. Dat komt onder meer doordat de rente weer wat is teruggezakt. Daarnaast staan beleggingen onder druk, onder meer door de situatie rond Noord-Korea en andere politieke spanningen, zoals de onvoorspelbaarheid van president Donald Trump